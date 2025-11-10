Selon Bloomberg News, Verizon cherche à lever 10 milliards de dollars par la vente d'obligations pour financer l'opération Frontier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Verizon Communications VZ.N cherche à lever environ 10 milliards de dollars sur le marché des obligations d'entreprises pour financer son acquisition de Frontier FYBR.O pour un montant de 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une personne familière avec le sujet.

L'opérateur de téléphonie mobile a déposé une demande de vente d'obligations en cinq parties, plus tôt dans la journée, sans en divulguer le montant. Les premières discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, une obligation à 40 ans, se situent à environ 1,6 point de pourcentage au-dessus des obligations du Trésor, selon le rapport.

Verizon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société a accepté d'acheter Frontier l'année dernière pour environ 9,6 milliards de dollars et d'absorber 10 milliards de dollars de dettes de Frontier. Elle cherche à conclure l'achat du fournisseur d'accès à Internet par fibre optique au début de l'année prochaine, après avoir reçu l'approbation des autorités réglementaires en mai, après avoir accepté de mettre fin à ses programmes de diversité.

Cette nouvelle fait suite à la plus importante vente d'obligations de Meta Platforms META.O , d'une valeur maximale de 30 milliards de dollars, annoncée le mois dernier , alors que les entreprises se précipitent pour financer leurs coûteux plans d'expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage Oracle ORCL.N chercherait également à lever 15 milliards de dollars par le biais de ventes d'obligations.