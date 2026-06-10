Selon Bloomberg News, Starbucks étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une participation

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Starbucks SBUX.O étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une participation qui pourrait être évaluée entre 400 milliards de yens (2,5 milliards de dollars) et 500 milliards de yens, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Une cession de participation pourrait susciter l'intérêt d'autres acteurs du secteur et de sociétés de capital-investissement, selon le rapport.

Starbucks n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le redressement de près de deux ans de la plus grande chaîne de cafés au monde, sous la direction du directeur général Brian Niccol, s'est concentré sur l'amélioration des temps d'attente et de l'expérience client dans ses magasins aux États-Unis.

Starbucks a enregistré en avril sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis deux ans et demi, même si ses marges bénéficiaires restent à la traîne en raison d'investissements accrus dans ses magasins.

“Toute initiative de la société visant à monétiser d'une manière ou d'une autre ses activités au Japon sera probablement perçue comme positive”, a déclaré Edward Lewis, analyste chez Rothschild & Co Redburn, ajoutant que cela ne fait pas partie intégrante de la stratégie d'investissement de la société pour le moment.

La société basée à Seattle a pris le contrôle total de Starbucks Coffee Japan Ltd en 2014, rachetant les parts de son partenaire Sazaby League après près de deux décennies d'exploitation conjointe.

Selon le dernier rapport annuel de Starbucks, le Japon représente près de 9% de son réseau mondial de magasins, avec 1 883 établissements en septembre 2025.

“Le Japon a connu un trimestre exceptionnel”, avait déclaré Niccol en avril, ajoutant que les dix principaux marchés internationaux de Starbucks, dont la Chine et le Japon, avaient enregistré des ventes positives pour la première fois en neuf trimestres.

La société a finalisé en avril son accord avec Boyu Capital pour céder le contrôle de ses activités chinoises, évaluées à 4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dans le but de relancer la croissance dans la région.

(1 $ = 160,3300 yens)