 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Starbucks étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une participation
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes au paragraphe 6, ainsi que du contexte et des détails tout au long du texte)

Starbucks SBUX.O étudie différentes options pour ses activités au Japon, notamment la cession d'une participation qui pourrait être évaluée entre 400 milliards de yens (2,5 milliards de dollars) et 500 milliards de yens, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Une cession de participation pourrait susciter l'intérêt d'autres acteurs du secteur et de sociétés de capital-investissement, selon le rapport.

Starbucks n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le redressement de près de deux ans de la plus grande chaîne de cafés au monde, sous la direction du directeur général Brian Niccol, s'est concentré sur l'amélioration des temps d'attente et de l'expérience client dans ses magasins aux États-Unis.

Starbucks a enregistré en avril sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis deux ans et demi, même si ses marges bénéficiaires restent à la traîne en raison d'investissements accrus dans ses magasins.

“Toute initiative de la société visant à monétiser d'une manière ou d'une autre ses activités au Japon sera probablement perçue comme positive”, a déclaré Edward Lewis, analyste chez Rothschild & Co Redburn, ajoutant que cela ne fait pas partie intégrante de la stratégie d'investissement de la société pour le moment.

La société basée à Seattle a pris le contrôle total de Starbucks Coffee Japan Ltd en 2014, rachetant les parts de son partenaire Sazaby League après près de deux décennies d'exploitation conjointe.

Selon le dernier rapport annuel de Starbucks, le Japon représente près de 9% de son réseau mondial de magasins, avec 1 883 établissements en septembre 2025.

“Le Japon a connu un trimestre exceptionnel”, avait déclaré Niccol en avril, ajoutant que les dix principaux marchés internationaux de Starbucks, dont la Chine et le Japon, avaient enregistré des ventes positives pour la première fois en neuf trimestres.

La société a finalisé en avril son accord avec Boyu Capital pour céder le contrôle de ses activités chinoises, évaluées à 4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dans le but de relancer la croissance dans la région.

(1 $ = 160,3300 yens)

Valeurs associées

STARBUCKS
97,4100 USD NASDAQ +2,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire israélien patrouille sur la route du nord dans la Haute Galilée, à la frontière avec le Liban, le 9 juin 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Trump juge que l'Iran prend trop de temps à négocier et va "en payer le prix"
    information fournie par AFP 10.06.2026 14:03 

    Donald Trump a jugé mercredi que l'Iran avait été trop long à négocier et allait désormais "en payer le prix", un nouveau revirement du président américain qui avait promis la veille un accord imminent avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Ils ... Lire la suite

  • robots humanïdes de la société Agile Robots à la foire de Hanovre, avril 2026 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer
    information fournie par AFP 10.06.2026 13:58 

    L'équipementier Bosch a affirmé mercredi sa volonté d'accélérer dans l'automotisation et la robotique humanoïde, un marché avec un haut potentiel au-delà d'un secteur automobile plongé dans la crise. Pour le premier équipementier automobile mondial, la robotique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.06.2026 13:54 

    (Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 1,11% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121,15 -13,56%
CAC 40
8 162,85 -0,49%
Pétrole Brent
93,06 +0,78%
2CRSI
48,4 -3,87%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank