Selon Bloomberg News, SpaceX négocie des commissions de placement inférieures à 0,75 % pour son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 5 et 9)

SpaceX, la société d'Elon Musk, négocie actuellement avec les banques chargées de l'introduction en bourse afin de payer des frais inférieurs à 0,75 % sur les quelque 75 milliards de dollars qu'elle compte lever ce mois-ci, a rapporté mardi Bloomberg News.

Les banques devraient tout de même engranger environ 500 millions de dollars grâce à l'introduction en bourse record de ce conglomérat spécialisé dans l'espace et l'IA, ajoute le rapport, citant des sources proches du dossier.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P.Morgan sont les co-chefs de file de l'opération, à la tête d'un consortium de banques d'investissement mondiales qui garantissent l'émission.

Les banques chefs de file, Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , sont en passe de se tailler une part plus importante du montant total des commissions que les 21 autres courtiers impliqués, selon le rapport .

Ces chiffres correspondent aux commissions de base facturées à SpaceX et ne tiennent pas compte d'autres primes discrétionnaires, précise le rapport.

SpaceX et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Goldman Sachs a refusé de commenter.

Prévue pour être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, la cotation de SpaceX ferait entrer l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde sur les marchés publics, offrant aux investisseurs un accès direct à des activités couvrant les services de lancement spatial, le haut débit par satellite et l'IA.

La société devrait lever jusqu’à 75 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, a rapporté Reuters. SpaceX devrait introduire ses actions dès le 12 juin, avec le lancement d’une tournée de présentation prévu pour le 4 juin.

Lors de l'introduction en bourse de GM.N General Motors, en 2010, les banques de Wall Street avaient négocié avec le gouvernement américain une commission de souscription de 0,75 % sur la vente d'actions ordinaires.