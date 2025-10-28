 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 403,86
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Bloomberg News, Paramount prévoit de conserver Warner Bros en grande partie intacte après la fusion
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 01:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O prévoit de conserver une grande partie de Warner Bros Discovery WBD.O si les deux sociétés fusionnent, le directeur général David Ellison souhaitant conserver les équipes créatives des deux studios tout en rationalisant le marketing et la distribution, a rapporté Bloomberg News lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Les sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que le conseil d'administration de Warner Bros avait rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount.

Aucune décision n'a été prise quant à la cession par Paramount des actifs immobiliers liés à l'une ou l'autre société, selon le rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet, ajoutant que selon le plan d'Ellison, le service de streaming HBO Max de Warner Bros fusionnerait avec la plateforme Paramount+ existante.

Il n'est pas prévu de vendre ou de céder les réseaux câblés de l'une ou l'autre entreprise, ajoute le rapport. Toutefois, CBS News, qui appartient à Paramount, pourrait éventuellement partager des ressources avec la division CNN de Warner Bros, selon le rapport.

David Ellison souhaite également tirer parti des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle pour accélérer la production, avec un objectif de 30 films par an pour les entités combinées, selon le rapport.

Warner Bros, le studio à l'origine des franchises cinématographiques "Harry Potter" et DC Comics, a annoncé qu'il explorerait ses options pour la vente de la société.

Paramount Skydance, propriété de David Ellison, est considéré comme le principal candidat à l'achat de Warner Bros Discovery, les analystes et les experts estimant que l'accès de ce pionnier de la technologie à des fonds importants et ses liens avec Washington lui confèrent un avantage dans ce qui pourrait être la plus grande fusion de l'industrie des médias depuis des années.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
16,5650 USD NASDAQ -0,93%
WARNER BROS RG-A
21,0400 USD NASDAQ -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank