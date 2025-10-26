Selon Bloomberg News, Novartis se rapproche d'un accord de plus de 70 dollars par action pour l'acquisition d'Avidity Biosciences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant suisse de médicaments Novartis AG NOVN.S est sur le point d'acquérir la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O pour plus de 70 dollars par action, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant une personne proche du dossier.
Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.
