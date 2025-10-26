Selon Bloomberg News, Novartis se rapproche d'un accord de plus de 70 dollars par action pour l'acquisition d'Avidity Biosciences

Le fabricant suisse de médicaments Novartis AG NOVN.S est sur le point d'acquérir la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O pour plus de 70 dollars par action, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant une personne proche du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.