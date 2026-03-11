Selon Bloomberg News, Netflix paierait jusqu'à 600 millions de dollars pour l'entreprise InterPositive, spécialisée dans la réalisation de films à l'aide de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant du streaming Netflix NFLX.O va payer jusqu'à 600 millions de dollars pour InterPositive, la société de Ben Affleck spécialisée dans la réalisation de films à base d'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.
* Le prix réel, payé en espèces, a été inférieur, selon le rapport. Les propriétaires d'InterPositive sont censés gagner encore plus si la société atteint certains objectifs de performance.
* L'accord, annoncé la semaine dernière , montre qu'Hollywood s'intéresse de plus en plus à l'idée d'utiliser l'IA pour créer du contenu. Netflix n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord à l'époque.
* Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
* InterPositive est la première acquisition de Netflix depuis qu'il s'est retiré de la guerre d'enchères pour Warner Bros Discovery WBD.O après que l'offre de Paramount Skydance
PSKY.O a été jugée supérieure.
* L'acteur et réalisateur oscarisé Affleck a fondé InterPositive en 2022, utilisant l'IA pour maintenir la logique cinématographique et résoudre les problèmes de production tels que les erreurs d'éclairage ou les plans manquants.
