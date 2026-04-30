Selon Bloomberg News, Meta envisage de lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Meta Platforms META.O envisage de vendre entre 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'obligations notées “investment grade”, a rapporté jeudi Bloomberg News, alors que le géant des réseaux sociaux intensifie ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Cette nouvelle fait suite à une vente d'obligations de 30 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars l'année dernière, la plus importante jamais réalisée par Meta. À l'instar de ses grands rivaux du secteur technologique, Meta recourt de plus en plus à l'emprunt pour financer ses ambitions en matière d'IA, après s'être appuyé pendant des années sur de solides flux de trésorerie pour financer son expansion dans les nouvelles technologies.

La veille, l'entreprise avait revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, les portant à une fourchette comprise entre 125 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 145 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars . Au total, les géants de la tech devraient désormais dépenser plus de 700 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans les infrastructures d'IA cette année.

Mais l'appétit croissant des entreprises pour l'endettement inquiète les analystes et les experts, qui ont mis en garde contre le nombre croissant de transactions circulaires dans le secteur de l'IA.

Meta avait déposé jeudi matin une demande d'émission obligataire comprenant six tranches, sans en dévoiler le montant.

Les premières discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, un titre arrivant à échéance en 2066, tablent sur un rendement supérieur de 1,8 point de pourcentage à celui des bons du Trésor, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches de la transaction.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L'agence de notation S&P Global a attribué la note “investment grade” à la nouvelle dette de Meta et a maintenu une perspective stable pour les notations de la société.

Les analystes de S&P ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que l'endettement de Meta reste “bien en deçà” du seuil de dégradation pendant au moins deux ans, mais que ses investissements massifs dans l'IA “commençaient à affecter les indicateurs de crédit”.

Pour aider à financer ses dépenses accrues, Meta a réduit ses activités dans le métaverse, déficitaires depuis longtemps. Reuters a également été le premier à rapporter que Meta prévoyait de licencier 20 % ou plus de ses effectifs, la première vague de licenciements, touchant la moitié de ce nombre, étant prévue pour le 20 mai.