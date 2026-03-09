Selon Bloomberg News, Live Nation est sur le point de régler la poursuite antitrust aux États-Unis sans vendre Ticketmaster

Live Nation Entertainment LYV.N est proche de régler un procès antitrust fédéral dans un accord qui éviterait la vente de son unité Ticketmaster, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des sources.

Le ministère de la Justice des États-Unis et plus de deux douzaines d'États ont intenté un procès pour démanteler Live Nation en mai 2024, demandant la vente de Ticketmaster et alléguant que les sociétés ont illégalement gonflé les prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes.

Les fans et les hommes politiques ont intensifié leur demande d'examen de l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation en 2010, après que la société a contraint les fans de Taylor Swift à acheter des billets à des prix élevés et à faire des heures d'attente en ligne pour sa tournée 2022 Eras.

Le procès a débuté la semaine dernière, après qu'un juge a rejeté en février la demande de Live Nation de classer l'action en justice.

Selon le rapport de Bloomberg, certains procureurs généraux des États ont fait part de leur intention de se joindre à l'accord, ajoutant qu'un accord final pourrait être annoncé dans les prochains jours.

Si un accord est conclu, Ticketmaster, qui appartient à Live Nation, abandonnera certaines exclusivités dans les contrats de billetterie avec les salles de concert et fera également quelques concessions concernant l'utilisation de ses amphithéâtres, que la poursuite allègue que la société a monopolisés, selon le rapport.

Live Nation a déjà qualifié ces allégations de sans fondement et a déclaré que l'issue du procès ne ferait en rien baisser le prix des billets pour les fans.

Live Nation, Ticketmaster et le DOJ n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.