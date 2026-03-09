 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Live Nation est sur le point de conclure un accord dans le cadre d'un procès concurrence aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Live Nation Entertainment LYV.N est sur le point de régler un procès fédéral concurrence qui l'accuse de monopoliser illégalement l'industrie de la musique en direct, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
156,120 USD NYSE -2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank