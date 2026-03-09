Selon Bloomberg News, Live Nation est sur le point de conclure un accord dans le cadre d'un procès concurrence aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Live Nation Entertainment LYV.N est sur le point de régler un procès fédéral concurrence qui l'accuse de monopoliser illégalement l'industrie de la musique en direct, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
