Selon Bloomberg News, Live Nation est sur le point de conclure un accord dans le cadre d'un procès concurrence aux États-Unis

Live Nation Entertainment LYV.N est sur le point de régler un procès fédéral concurrence qui l'accuse de monopoliser illégalement l'industrie de la musique en direct, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources.

