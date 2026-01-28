Selon Bloomberg News, les US Marshals enquêtent sur un éventuel piratage des actifs numériques du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'U.S. Marshals Service a déclaré qu'il enquêtait sur un possible piratage des comptes d'actifs numériques du gouvernement américain, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant un courriel de l'agence.

L'agence a déclaré qu'elle ne ferait pas d'autres commentaires pour l'instant car l'enquête est toujours en cours, selon le rapport .

Le Marshals Service n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'U.S. Marshals Service supervise, sécurise et vend les crypto-monnaies saisies ou confisquées dans le cadre d'affaires fédérales, en gérant la garde et la cession des actifs dans le cadre de son soutien aux opérations d'application de la loi.

Cette décision intervient alors que les volumes de piratage de crypto-monnaies ont atteint 3,4 milliards de dollars en 2025, selon un rapport de la société d'analyse de la blockchain Chainalysis.

Lundi, Patrick Witt, directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques, a déclaré sur X qu'il était "sur le coup", en réponse à un post de l'enquêteur on-chain ZachXBT, qui affirmait qu'un pirate informatique avait volé plus de 60 millions de dollars à la fin de 2025, y compris des fonds provenant de portefeuilles de saisie du gouvernement, a ajouté le rapport.