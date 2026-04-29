Selon Bloomberg News, les négociations concernant un plan de sauvetage de 500 millions de dollars américains pour Spirit Airlines sont au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Citadel refuse de commenter (paragraphe 3)

Les discussions de Spirit Airlines

FLYYQ.PK concernant un éventuel financement de sauvetage de 500 millions de dollars par le gouvernement américain sont dans l'impasse, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources.

Un groupe de créanciers, dont le fonds spéculatif Citadel, s'oppose aux conditions proposées qui pourraient réduire considérablement la valeur de leurs créances et limiter leurs recouvrements, indique le rapport, ajoutant que le groupe a présenté ces derniers jours une contre-proposition qui est restée sans réponse.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Citadel a refusé de commenter, tandis que Spirit n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La nouvelle selon laquelle le financement de sauvetage de Spirit se heurte à un obstacle intervient quelques heures après la publication d'un article indiquant que la compagnie aérienne avait obtenu le soutien de deux de ses trois principaux groupes de créanciers pour obtenir un plan de sauvetage.

Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière que son administration envisageait de racheter la compagnie aérienne en difficulté à un « prix raisonnable ».

Si tous les groupes de créanciers de Spirit s'accordent sur l'accord de sauvetage, une audience devant le tribunal fédéral des faillites de New York pourrait avoir lieu jeudi.