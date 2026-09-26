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Selon Bloomberg News, les modèles d'OpenAI ont eu accès à des données publiques issues du recensement américain et de la SEC
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 02:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les modèles d'OpenAI ont eu accès à des informations accessibles au public provenant de sites web du gouvernement américain, notamment ceux du Bureau du recensement et de la Commission des opérations de bourse (SEC), a rapporté vendredi Bloomberg News.

Les systèmes d'IA « agentique » de l'entreprise ont interagi avec les sites SEC.gov, Investor.gov et les données accessibles au public de Census.gov, précise le rapport, citant des sources proches du dossier.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole d’OpenAI a déclaré que l’entreprise “menait un examen approfondi des activités des modèles non conformes et informait les organisations dès qu’elle identifiait des impacts potentiels sur leurs systèmes. Nous prévoyons d’envoyer d’autres notifications à mesure que ce travail se poursuit.”

Cet examen a principalement mis en évidence des “tâches de recherche courantes” et “certaines concernaient des sites web gouvernementaux, car nos modèles s’y réfèrent souvent comme sources faisant autorité en matière d’informations publiques”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

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