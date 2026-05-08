Selon Bloomberg News, les États-Unis soupçonnent que des puces Nvidia ont été acheminées clandestinement vers Alibaba via la Thaïlande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Nvidia et d'Alibaba aux paragraphes 4 et 5)

Une entreprise liée à l'initiative nationale thaïlandaise en matière d'IA est soupçonnée d'avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine des serveurs Super Micro Computer SMCI.O d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, équipés de puces Nvidia NVDA.O de pointe, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'acheteur intermédiaire était une société d'Asie du Sud-Est dont le nom n'a pas été divulgué, désignée par les procureurs sous le nom de « Société-1 », que Bloomberg a identifiée comme étant OBON Corp, basée à Bangkok, en citant des sources.

Alibaba Group Holding 9988.HK figurait parmi les clients finaux, ajoute le rapport.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters, un porte-parole de Nvidia a déclaré que la société attendait de ses partenaires de l'écosystème qu'ils respectent une conformité stricte à tous les niveaux, précisant qu'elle continuerait à travailler avec le gouvernement pour faire respecter les règles.

Par ailleurs, Alibaba a déclaré à Reuters qu’elle n’avait aucun lien commercial avec Super Micro, OBON ou tout autre courtier tiers cité dans l’acte d’accusation, et a affirmé que les puces Nvidia interdites n’avaient jamais été utilisées dans ses centres de données.

Super Micro n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'OBON n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

En mars, le ministère américain de la Justice a inculpé le cofondateur de Super Micro, Yih-Shyan Liaw, le directeur commercial Ruei-Tsang Chang et le sous-traitant Ting-Wei Sun pour avoir mis en place un stratagème visant à acheminer des serveurs fabriqués aux États-Unis via Taïwan vers l'Asie du Sud-Est, où ils étaient reconditionnés dans des cartons non marqués et introduits clandestinement en Chine.

Les procureurs ont affirmé qu'au moins 2,5 milliards de dollars de technologie américaine d'IA avaient été transférés, dont plus de 500 millions de dollars expédiés entre avril et mi-mai 2025.

Une partie des serveurs vendus à OBON pour un montant de 2,5 milliards de dollars aurait été destinée à Alibaba, ajoute le rapport.

En 2022, les États-Unis ont interdit l'exportation de puces haut de gamme de Nvidia vers la Chine, craignant qu'elles ne soient utilisées à des fins militaires, mais ont approuvé la vente des puces H200 de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes de la marque, en janvier de cette année, sous certaines conditions.

Par ailleurs, les actionnaires de Super Micro ont poursuivi le fabricant de serveurs de la Silicon Valley en mars, l'accusant de fraude boursière pour avoir prétendument dissimulé sa dépendance vis-à-vis des ventes à la Chine, ce qui enfreignait les lois américaines sur l'exportation.