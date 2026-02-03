Selon Bloomberg News, les constructeurs de logements américains travaillent sur un plan visant à développer jusqu'à 1 million de "maisons Trump"

Les constructeurs d'habitations travaillent sur une proposition visant à développer près d'un million de "maisons Trump" qui permettraient de résoudre la crise de l'accessibilité aux États-Unis , a rapporté Bloomberg News mardi.

Cette proposition prévoit que les constructeurs vendent des maisons d'entrée de gamme dans le cadre d'un programme d'accès à la propriété permettant un financement par des capitaux privés à hauteur de milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources familières avec la proposition.

Les actions des constructeurs américains de maisons, dont Lennar LEN.N , D.R. Horton DHI.N , Pultegroup PHM.N , Toll Brothers TOL.N , Taylor Morrison Home TMHC.N et KB Home

KBH.N , étaient en hausse de 5 à 7 % au cours des premières heures de cotation.

Lennar s'est refusé à tout commentaire, tandis que les autres constructeurs et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La proposition intervient à un moment où les consommateurs américains continuent de faire face à des problèmes d'accessibilité financière dans un environnement macro inflationniste, ce qui freine les ventes de logements dans tout le pays.

Avec une estimation d'un million de logements, le programme devrait permettre de construire pour plus de 250 milliards de dollars de logements.

Toutefois, un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré à Bloomberg News que l'administration n'envisageait pas activement ce plan.

Un tel programme serait compliqué à mettre en œuvre et il est possible qu'il n'obtienne pas suffisamment de soutien pour aller de l'avant, a rapporté Bloomberg News.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à empêcher les grands investisseurs institutionnels de faire concurrence aux acheteurs individuels dans le but de rendre le logement plus abordable.