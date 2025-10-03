Selon Bloomberg News, le GIP est sur le point d'acheter Aligned Data Centers pour environ 40 milliards de dollars

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N , est en pourparlers avancés pour acquérir Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie MQG.AX , dans le cadre d'une transaction évaluant la société d'infrastructure technologique à 40 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Les deux entreprises n'ont pas encore finalisé leur accord, mais celui-ci pourrait être annoncé dans les jours à venir, a déclaré Bloomberg, citant des personnes familières de l'affaire.

Mubadala, investisseur dans Aligned et bailleur de fonds de MGX, une société d'investissement enIA d' Abu Dhabi, est également impliqué dans les pourparlers et investirait de manière indépendante dans le cadre de la transaction, selon le rapport.

Blackrock a refusé de commenter le rapport. GIP, Aligned, Macquarie et Mubadala n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'adoption massive de l'IA, tant dans le domaine professionnel que personnel, a incité un grand nombre d'entreprises à investir dans des centres de données d'IA.

McKinsey estime que ces investissements atteindront 6 700 milliards de dollars d'ici 2030 pour répondre à la demande de puissance de calcul.

La société Aligned, basée au Texas et spécialisée dans les infrastructures liées à l'IA, a levé plus de 12 milliards de dollars en janvier.