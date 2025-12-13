Selon Bloomberg News, la vente d'actions par un initié de SpaceX établit une valorisation de 800 milliards de dollars, alors que la société se prépare à entrer en bourse

SpaceX a autorisé une vente d'actions par des initiés qui valorise la société d'Elon Musk à environ 800 milliards de dollars , alors que le fabricant de fusées se prépare à son introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'évolution de l'entreprise vers une cotation en bourse, qui pourrait figurer parmi les plus grandes introductions en bourse mondiales, a été largement motivée par l'expansion rapide de son activité Internet par satellite Starlink, y compris les plans pour un service direct vers les mobiles et les progrès de son programme de fusée Starship pour les missions sur la lune et sur Mars.

La société offre des actions aux initiés au prix de 421 dollars l'unité, et a également déclaré qu'elle se préparait à une éventuelle introduction en bourse en 2026, a rapporté Bloomberg, citant un message de la société.

Le New York Times a rapporté que Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX, a déclaré dans une lettre aux employés que la société prévoyait d'acheter 2,56 milliards de dollars d'actions aux actionnaires au prix de 421 dollars l'action.

"La question de savoir si cela se produira, quand cela se produira et à quelle valeur est encore très incertaine, mais l'idée est que si nous réussissons brillamment et que les marchés coopèrent, une offre publique pourrait lever un montant important de capitaux", a déclaré Johnsen dans la lettre, selon le NYT.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur les deux rapports. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations dans l'immédiat.

Reuters et d'autres ont rapporté mardi que SpaceX cherchait à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse en 2026, ce qui pourrait porter la valorisation du fabricant de fusées à plus de 1 000 milliards de dollars.

Musk a également fait allusion à une possible introduction en bourse de SpaceX dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X en début de semaine.

La société californienne est la deuxième startup privée la plus valorisée au monde après OpenAI, le fabricant de ChatGPT, selon les données de Crunchbase.