Selon Bloomberg News, la startup de génération de code Cursor est en pourparlers pour une valorisation de 50 milliards de dollars

La startup de génération de code Cursor est en pourparlers avec des investisseurs pour un tour de financement qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 50 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Une telle valorisation représenterait un bond en avant par rapport aux 29,3 milliards de dollars que l'entreprise a obtenus en novembre après avoir levé 2,3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table.

Cursor n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.