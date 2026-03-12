 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, la startup de génération de code Cursor est en pourparlers pour une valorisation de 50 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 01:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup de génération de code Cursor est en pourparlers avec des investisseurs pour un tour de financement qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 50 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Une telle valorisation représenterait un bond en avant par rapport aux 29,3 milliards de dollars que l'entreprise a obtenus en novembre après avoir levé 2,3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table.

Cursor n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

