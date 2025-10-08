Selon Bloomberg News, la société xAI de Musk s'approche d'une levée de fonds de 20 milliards de dollars liée aux puces Nvidia

XAI, la société d'Elon Musk, lève plus de fonds qu'initialement prévu, y compris une prise de participation de Nvidia NVDA.O , pour porter son cycle de financement en cours à 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Le financement, qui comprend des actions et des dettes, sera lié aux unités de traitement graphique de Nvidia que xAI prévoit d'utiliser dans Colossus 2, selon Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.