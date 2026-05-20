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Selon Bloomberg News, la société japonaise Nikkon envisagerait de se retirer de la cote
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport.)

La société japonaise Nikkon Holdings

9072.T envisage de se retirer de la cote et se prépare à organiser un premier tour d'enchères début juin, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Bain Capital, Warburg Pincus et Blackstone figurent parmi les fonds qui devraient soumissionner et Nikkon prévoit d'organiser un deuxième appel d'offres en août, a indiqué Bloomberg.

Nikkon a choisi des conseillers financiers et mis en place un comité spécial composé d'administrateurs externes pour évaluer le processus de privatisation, a rapporté Bloomberg News.

Le Japon a connu une vague de retraits de la cote d'entreprises soutenues par des fonds de capital-investissement, ces dernières étant confrontées à une pression croissante de la part des autorités japonaises pour améliorer le rendement pour les actionnaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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