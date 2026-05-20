Guerre en Ukraine : l'armée chinoise a secrètement formé des militaires russes, selon des services de renseignements européens

Les soldats russes, de tous grades, ont participé à des exercices sur "l'emploi de systèmes sans pilote, les contre-mesures électroniques contre les drones ainsi qu'à des simulations de combat modernes".

Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 20 mai 2026. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

Des centaines de soldats russes sont secrètement allés en Chine pour être formés par l'armée chinoise, avant d'être déployés en Ukraine pour certains, a rapporté mardi 19 mai le journal allemand Die Welt , s'appuyant sur des documents classés de services de renseignement européens. Des soldats chinois ont également été formés en Russie, et les deux pays échangent des informations sur les armes occidentales.

L'AFP n'a pu confirmer indépendamment ces informations, qui surviennent en plein sommet réunissant les deux alliés, Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin.

Le renseignement extérieur allemand, le BND, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l' AFP .

Selon Die Welt , qui n'identifie pas les services de renseignement européens à l'origine de ces révélations, plusieurs centaines de soldats russes ont participé fin 2025, sur six sites militaires différents en Chine, à des programmes de formation de l'Armée populaire de libération. Ceux-ci portaient sur "l'emploi de systèmes sans pilote, les contre-mesures électroniques contre les drones ainsi que des simulations de combat modernes" , poursuit le journal.

"Une coopération toujours plus étroite entre Moscou et Pékin"

Les participants étaient de différents grades et de différentes générations. Certains étaient membres de l'unité d'élite russe Rubicon spécialisée dans les drones.

A l'issue de la formation, des dizaines d'entre eux ont participé début 2026 à des combats en Ukraine, dont certains à des postes de commandement, d'après Die Welt .

Ces informations "concordent avec les évolutions que nous avons pu observer ces dernières années", a déclaré au journal Handelsblatt Marc Henrichmann, président de la commission de contrôle des services secrets au Bundestag.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, "on observe une coopération toujours plus étroite entre Moscou et Pékin, tant dans le domaine militaire que dans le domaine économique", ajoute-t-il.

Moscou a également formé dans le secret environ 600 soldats chinois l'an dernier , concernant principalement "les troupes blindées, l'artillerie, le génie militaire et la défense antiaérienne", d'après Die Welt .

Moscou et Pékin échangent également des informations au sujet des armes de fabrication occidentale utilisées en Ukraine, notamment le lance-roquettes multiple Himars ou les systèmes de défense antiaérienne Patriot fournis par les Etats-Unis, d'après le journal.