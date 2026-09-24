Selon Bloomberg News, la société indienne Akasa serait en pourparlers avec Boeing en vue de commander 200 appareils 737 MAX

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La compagnie indienne Akasa Air serait en pourparlers pour commander plus de 200 Boeing BA.N 737 MAX, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ce nouvel achat permettrait à la compagnie de poursuivre l'expansion de sa flotte au-delà de 2032, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.