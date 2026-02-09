Selon Bloomberg News, la société Converse, propriété de Nike, va supprimer des emplois en réorganisant ses équipes

Les employés de la marque Converse, propriété de Nike NKE.N , ont reçu l'ordre de travailler à domicile cette semaine, alors que le géant des vêtements de sport procède à des changements stratégiques pour retrouver la croissance des ventes, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une note de service.

Les changements comprennent de nouvelles fonctions et des changements d'équipe pour certains employés, selon la note d'Aaron Cain, directeur général de Converse, a ajouté le rapport. Les actions de Nike ont baissé de près de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Nike a licencié 775 employés , notamment dans les centres de distribution du Tennessee et du Mississippi, afin d'augmenter ses bénéfices et d'accélérer son recours à l'automatisation, a déclaré à Reuters, fin janvier, une source au fait de l'affaire.

L'entreprise, actuellement confrontée à des difficultés commerciales, tente de redevenir la première marque mondiale de vêtements de sport après avoir perdu des parts de marché au profit de ses rivaux. Elle a connu plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.

En août de l'année dernière, Nike a supprimé un peu moins de 1 % de ses effectifs dans le cadre de ses efforts de redressement sous la direction d'Elliott Hill, qui a pris la tête de l'entreprise en 2024. La société avait précédemment annoncé qu'elle supprimerait 2 % de ses emplois - plus de 1 600 au total - en février 2024. De son côté, Converse avait déjà supprimé des emplois dans le cadre du plan de réduction des coûts de sa société mère en mai 2024.

Nike a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters.