Selon Bloomberg News, la plateforme de chat Discord a déposé un dossier confidentiel en vue de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre après que Bloomberg a mis à jour le rapport pour clarifier que Discord a déjà déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, en ajoutant des détails et un contexte à partir du paragraphe 3)

La plateforme de chat Discord a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025 après près de trois ans d'activité morose, mais les espoirs d'un rebond plus important ont été tempérés par la volatilité due aux droits de douane, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les délibérations sont en cours et l'entreprise pourrait décider de ne pas procéder à l'introduction en bourse, selon le rapport.

Un porte-parole de Discord a déclaré à Bloomberg que "l'objectif de la société reste d'offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs et de construire une entreprise solide et durable."

Discord n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Discord, qui a été fondé en 2015, offre des fonctionnalités de chat vocal, vidéo et textuel destinées aux joueurs et aux streamers. Il comptait plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels, selon une déclaration de décembre sur son site web.