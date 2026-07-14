Selon Bloomberg News, la DCC irlandaise s'apprête à accepter l'offre de 7,6 milliards de dollars présentée par KKR et Energy Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le distributeur d'énergie irlandais DCC

DCC.L est sur le point d'accepter une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,64 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de KKR KKR.N et d'Energy Capital Partners, malgré les réticences des actionnaires, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les actions de DCC ont atteint leur plus haut niveau depuis près de six ans en début de séance, mais s'échangeaient en légère baisse à 63,45 £ à 14 h 15 GMT.

Voici quelques détails supplémentaires:

* DCC, qui distribue du gaz liquéfié, des biocarburants et de l’énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages, a fait part en juin de son soutien à une offre amélio rée à 65,25 £ en espèces par action, après avoir rejeté une offre précédente qu’elle jugeait trop basse.

* Deux des principaux investisseurs de DCC, Aviva Investors et Fidelity International, s’étaient auparavant opposés à l’opération, estimant que les sociétés de rachat sous-évaluaient l’entreprise, selon l’article.

* Le consortium poursuit son offre actuelle à l’approche de l’échéance fixée à mercredi, ajoute l’article, le conseil d’administration de DCC étant sur le point de donner son accord définitif à l’opération.

* DCC, cotée à Londres, et KKR ont refusé de commenter cet article, tandis qu’Energy Capital n’a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters.

* Conformément aux règles du Takeover Panel britannique, le consortium a jusqu'au 15 juillet pour présenter une offre ferme sur DCC ou se retirer.

(1 dollar = 0,7460 livre sterling)