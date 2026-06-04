 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, la branche immobilière de Fuji Media a reçu des offres s'élevant à 1.000 milliards de yens
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe audiovisuel Fuji Media Holdings

4676.T a suscité un intérêt plus important que prévu pour sa filiale immobilière Sankei Building, attirant des soumissionnaires tels que KKR KKR.N , Blackstone BX.N et Goldman Sachs GS.N , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le mois dernier, plus de 15 entreprises ont soumis des offres pour cette unité immobilière, dont plusieurs dépassaient 1.000 milliards de yens (6,26 milliards de dollars), selon le rapport.

Bloomberg avait rapporté en avril que la société recherchait des acquéreurs pour le Sankei Building dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société entre 500 et 800 milliards de yens.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. KKR, Blackstone et Goldman Sachs n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Fuji Media s'apprête à prendre la décision inhabituelle de rouvrir le premier tour d'enchères pour sa filiale immobilière afin de disposer de plus de temps pour évaluer les offres, selon le rapport, qui ajoute que la date limite pour les dernières offres est fixée à la mi-juin.

Un porte-parole de Fuji Media a déclaré à Bloomberg que la société n'était pas à l'origine de cette information et qu'elle n'avait pas d'autres commentaires à faire.

(1 $ = 159,8700 yens)

Valeurs associées

BLACKSTONE
110,310 USD NYSE -4,04%
FUJI MEDIA HOLDI
19,6000 USD OTCBB 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 043,710 USD NYSE -2,05%
KKR & CO
90,550 USD NYSE -4,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda
    La BoJ devrait relever ses taux d'intérêt en juin, selon des sources
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:37 

    par Leika Kihara La Banque du Japon (BoJ) devrait ‌relever ses taux d'intérêt en juin, à moins qu'une forte escalade du conflit au Moyen-Orient ne vienne perturber les ​marchés, ont indiqué trois sources à Reuters. Alors que le conflit continue de faire rage au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:29 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,21% pour le Nasdaq .IXIC

  • Des étudiants, Belly Sharpe (C), 18, et Eben Mans (D), 20, rient avec un ami à l'entrée de leur dortoir Vaalbos dans l'enclave afrikaner d'Orania en Afrique du Sud, le 28 janvier 2026. ( AFP / CAMILLA RICHETTI )
    Orania, l'enclave afrikaner passéiste séduit une certaine jeunesse
    information fournie par AFP 04.06.2026 11:18 

    En marge de la nation arc-en-ciel, une génération entière a grandi dans l'entre-soi d'Orania, enclave afrikaner monochrome de plus de 3.000 habitants qui a fêté ses 35 ans ce week-end. A voir le public dépassant rarement 30 ans dans un bar baissant rideau à minuit, ... Lire la suite

  • Conséquences d'une frappe israélienne, dans la ville de Gaza
    Des frappes israéliennes font neuf morts dans la bande de Gaza
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:18 

    Des bombardements israéliens ont tué ‌jeudi au moins neuf Palestiniens dans la bande de Gaza, dont cinq membres d'une même famille, ont ​déclaré les services de santé du territoire. Au moins 15 autres personnes ont été blessées. L'aviation israélienne a frappé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
79,65 +11,79%
CAC 40
8 227,62 +0,95%
SOITEC
151,45 -8,60%
Pétrole Brent
96,32 -1,10%
2CRSI
54,35 -1,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank