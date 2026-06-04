Selon Bloomberg News, la branche immobilière de Fuji Media a reçu des offres s'élevant à 1.000 milliards de yens

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Le groupe audiovisuel Fuji Media Holdings

4676.T a suscité un intérêt plus important que prévu pour sa filiale immobilière Sankei Building, attirant des soumissionnaires tels que KKR KKR.N , Blackstone BX.N et Goldman Sachs GS.N , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le mois dernier, plus de 15 entreprises ont soumis des offres pour cette unité immobilière, dont plusieurs dépassaient 1.000 milliards de yens (6,26 milliards de dollars), selon le rapport.

Bloomberg avait rapporté en avril que la société recherchait des acquéreurs pour le Sankei Building dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société entre 500 et 800 milliards de yens.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. KKR, Blackstone et Goldman Sachs n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Fuji Media s'apprête à prendre la décision inhabituelle de rouvrir le premier tour d'enchères pour sa filiale immobilière afin de disposer de plus de temps pour évaluer les offres, selon le rapport, qui ajoute que la date limite pour les dernières offres est fixée à la mi-juin.

Un porte-parole de Fuji Media a déclaré à Bloomberg que la société n'était pas à l'origine de cette information et qu'elle n'avait pas d'autres commentaires à faire.

(1 $ = 159,8700 yens)