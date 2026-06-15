 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, la BCE étend son enquête sur le crédit aux entreprises à davantage de banques
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque centrale européenne a demandé à plus de 20 banques de lui fournir davantage de détails sur leurs expositions au crédit privé, contre une douzaine lors des exercices précédents, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Banques centrales
BCE

Valeurs associées

BARCLAYS
483,250 GBX LSE +2,20%
BNP PARIBAS
99,2500 EUR Euronext Paris +2,65%
DEUTSCHE BANK
29,900 EUR XETRA +4,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,01 -6,87%
CAC 40
8 448,94 +1,17%
TOTALENERGIES
72,58 -4,98%
HAFFNER ENERGY
0,316 +14,70%
SOCIETE GENERALE
76,44 +4,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank