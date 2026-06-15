Selon Bloomberg News, la BCE étend son enquête sur le crédit aux entreprises à davantage de banques

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La Banque centrale européenne a demandé à plus de 20 banques de lui fournir davantage de détails sur leurs expositions au crédit privé, contre une douzaine lors des exercices précédents, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.