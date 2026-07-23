Selon Bloomberg News, l'entreprise espagnole Cellnex étudie différentes options stratégiques

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Le groupe d'opérateurs de téléphonie mobile Cellnex CLNX.MC étudie actuellement différentes options stratégiques, notamment la privatisation de la société ou une fusion avec un concurrent, a rapporté jeudi Bloomberg News.

La capitalisation boursière de Cellnex, dont le siège est en Espagne, a diminué de plus de moitié depuis son pic d’environ 40 milliards d’euros (45,54 milliards de dollars) en 2021, les investisseurs s’inquiétant de son niveau d’endettement et d’une éventuelle consolidation parmi ses clients.

L'action de la société a bondi de plus de 5% après la publication de l'article de Bloomberg News.

Cellnex n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

Au cours de l’année écoulée, la direction de Cellnex a mené des discussions préliminaires avec un groupe d’investisseurs soutenu par DigitalBridge Group Inc DBRG.N et Deutsche Telekom AG DTEGn.DE au sujet d’un éventuel accord, indique l’article, citant des sources proches du dossier.

Le consortium envisageait un rapprochement qui aurait conduit Cellnex à fusionner avec GD Towers, la filiale de Deutsche Telekom spécialisée dans les infrastructures, mais les discussions n’ont pas dépassé le stade initial, ajoute-t-il.

DigitalBridge Group et Deutsche Telekom n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

(1 dollar = 0,8784 euro)