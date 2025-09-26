Selon Bloomberg News, Kraken est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation de 20 milliards de dollars

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 8)

La bourse de crypto-monnaies Kraken est en pourparlers avancés pour obtenir un nouveau financement qui pourrait valoriser la société à environ 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le financement comprendrait un engagement de 200 à 300 millions de dollars de la part d'un investisseur stratégique, selon le rapport, citant une personne familière avec les discussions.

Un porte-parole de Kraken a refusé de commenter le rapport.

L'opération, qui est soumise aux conditions du marché, ferait suite à la levée de fonds de 500 millions de dollars de l'entreprise à une valorisation de 15 milliards de dollars plus tôt cette année, a ajouté le rapport.

L'intérêt des investisseurs pour les sociétés de crypto-monnaies s'est accru à mesure que la classe d'actifs bénéficie d'une réglementation plus claire et d'une adoption institutionnelle plus large.

Cette tendance a poussé certaines entreprises de crypto-monnaies à entrer en bourse, notamment l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N , le prêteur blockchain Figure

FIGR.O et la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N , qui ont toutes été bien accueillies lors de leurs débuts sur le marché.

Kraken, fondé en 2011, est un important échange mondial de crypto-monnaies offrant des transactions au comptant, sur marge et des produits dérivés. Il prend en charge plus de 200 actifs, huit monnaies fiduciaires et sert plus de neuf millions de traders et d'institutions dans le monde entier, selon son site web.

En mars, Kraken a déclaré qu'il allait acquérir la plateforme de transactions de contrats à terme au détail NinjaTrader ( ) dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars .