Selon Bloomberg News, Kraken est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails)

La bourse de crypto-monnaies Kraken est en pourparlers avancés pour obtenir un nouveau financement qui pourrait valoriser la société à environ 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le financement comprendrait un engagement de 200 à 300 millions de dollars de la part d'un investisseur stratégique, selon le rapport, citant une personne familière avec les discussions.

L'accord, qui est soumis aux conditions du marché, ferait suite à la levée de fonds de 500 millions de dollars de la société à une valeur de 15 milliards de dollars plus tôt cette année, a ajouté le rapport.

L'intérêt des investisseurs pour les sociétés de crypto-monnaies s'est accru à mesure que la classe d'actifs bénéficie d'une réglementation plus claire et d'une adoption institutionnelle plus large.

Un porte-parole de Kraken a refusé de commenter le rapport.

