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Selon Bloomberg News, Google prévoit d'investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google , va investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, a rapporté vendredi Bloomberg News, alors que le géant technologique renforce son partenariat avec cette start-up qui est également sa rivale dans la course mondiale à l'IA.

Google s'est engagé à verser dès maintenant 10 milliards de dollars en espèces sur la base d'une valorisation de 350 milliards de dollars, précise le rapport, ajoutant que la société investira 30 milliards de dollars supplémentaires si Anthropic atteint ses objectifs de performance et soutiendra une expansion majeure de la capacité de calcul d'Anthropic.

Anthropic et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette information intervient quelques jours seulement après l'annonce par Anthropic qu'Amazon AMZN.O , le géant du commerce en ligne, allait investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans la société, soulignant l'intérêt croissant pour le soutien au créateur de Claude.

Anthropic a connu une forte hausse de la demande cette année, le chiffre d'affaires annuel de la société ayant dépassé les 30 milliards de dollars ce mois-ci, contre environ 9 milliards à la fin de 2025, l'accent mis par l'entreprise sur la formation de ses modèles d'IA au codage lui ayant permis de se constituer une importante base de clients professionnels.

La start-up a levé 30 milliards de dollars lors d'un tour de table en février, qui l'a valorisée à 380 milliards de dollars post-financement dans un contexte d'intérêt massif des investisseurs, et aurait reçu des offres de sociétés de capital-risque l'évaluant à pas moins de 800 milliards de dollars.

La forte demande pour sa gamme de modèles Claude a poussé l'entreprise à rechercher davantage de capacité de calcul, ce qui l'a amenée à signer plusieurs contrats majeurs ces dernières semaines.

L'entreprise a conclu un accord avec Broadcom AVGO.O et Google pour des capacités d'IA au début du mois, a annoncé un accord pluriannuel avec la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O et devrait également s'assurer près d'un gigawatt de capacité via les puces d'Amazon d'ici la fin de l'année.

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,4801 USD NASDAQ +1,35%
AMAZON.COM
262,1200 USD NASDAQ +2,76%
BROADCOM
420,0400 USD NASDAQ +0,02%
COREWEAVE
109,9551 USD NASDAQ -6,36%
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