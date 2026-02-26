Selon Bloomberg News, Equinix et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) sont sur le point d'acquérir l'opérateur de centres de données nordique atNorth

Equinix EQIX.O et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada sont sur le point de conclure un accord pour acquérir atNorth, un opérateur de centres de données pan-nordique soutenu par Partners Group, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'accord, qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, pourrait valoriser atNorth à environ 4 milliards de dollars, dette comprise, selon le rapport.

L'OIRPC et Partners Group ont décliné les demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'Equinix n'a pas répondu immédiatement.

L'opérateur de centres de données Equinix s'est développé de manière agressive pour répondre à la demande croissante d'infrastructures numériques, tandis que les fonds de pension ont augmenté leur exposition aux actifs des centres de données.

Basé en Islande, atNorth exploite des centres de données en Islande, au Danemark, en Suède et en Finlande, et s'adresse aux clients du cloud hyperscale, de l'IA et de l'informatique à haute performance. La société de capital-investissement Partners Group a acquis l'entreprise en 2022 pour un montant non divulgué et a depuis soutenu son expansion régionale.