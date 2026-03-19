Selon Bloomberg News, Elliott prend une participation dans Align Technology, le fabricant d'Invisalign

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Elliott Investment Management a pris une participation importante dans Align Technology Inc ALGN.O , le fabricant des produits Invisalign pour le redressement des dents, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fonds spéculatif a l'intention de s'engager auprès d'Align pour encourager des stratégies visant à stimuler le cours de son action, a indiqué le rapport, ajoutant qu'Elliott est maintenant l'un des plus grands investisseurs d'Align.

Elliott et Align Technology n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les actions d'Align ont chuté de plus de 75 % depuis le sommet atteint en 2021, en raison de la faiblesse de la demande de produits dentaires. Les analystes s'attendent à ce que la demande du secteur se stabilise en 2026, mais restent prudents quant à une reprise complète du marché en général.