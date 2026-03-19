 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Elliott prend une participation dans Align Technology, le fabricant d'Invisalign
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 03:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elliott Investment Management a pris une participation importante dans Align Technology Inc ALGN.O , le fabricant des produits Invisalign pour le redressement des dents, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fonds spéculatif a l'intention de s'engager auprès d'Align pour encourager des stratégies visant à stimuler le cours de son action, a indiqué le rapport, ajoutant qu'Elliott est maintenant l'un des plus grands investisseurs d'Align.

Elliott et Align Technology n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les actions d'Align ont chuté de plus de 75 % depuis le sommet atteint en 2021, en raison de la faiblesse de la demande de produits dentaires. Les analystes s'attendent à ce que la demande du secteur se stabilise en 2026, mais restent prudents quant à une reprise complète du marché en général.

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
172,4100 USD NASDAQ -2,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank