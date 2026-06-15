information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 08:24

Selon Bloomberg News, Elliott a pris une participation de près de 5 % dans le distributeur britannique Bunzl

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L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5 % dans Bunzl

BNZL.L , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.