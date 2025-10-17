Selon Bloomberg News, Coca-Cola envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne pour un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Coca-Cola KO.N envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne, Hindustan Coca-Cola Beverages, dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
