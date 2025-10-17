 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Bloomberg News, Coca-Cola envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne pour un montant de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne, Hindustan Coca-Cola Beverages, dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
68,435 USD NYSE +1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank