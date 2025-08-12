 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon Bloomberg News, Cenovus serait en pourparlers avec des groupes autochtones canadiens pour l'acquisition de MEG Energy
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Cenovus Energy CVE.TO est en pourparlers avec des groupes autochtones au Canada pour acheter conjointement MEG Energy MEG.TO , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Un groupe de Premières nations et de communautés métisses, dont la Première nation de Chipewyan Prairie et la Première nation de Heart Lake, est en pourparlers avec Cenovus pour prendre une participation de 2 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars) dans MEG, selon le rapport.

La participation des autochtones serait soutenue financièrement par les gouvernements fédéral et provincial, tandis que Cenovus ferait une offre pour le reste, selon Bloomberg.

Les actions de MEG Energy ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Le nom de Cenovus a été évoqué par les analystes et dans les médias comme un possible acheteur de pacotille pour le producteur rival de sables bitumineux MEG Energy, qui fait l'objet d'une tentative de rachat hostile par Strathcona Resources SCR.TO .

En juin, MEG Energy a conseillé à ses actionnaires de rejeter l'offre d'achat hostile de 6 milliards de dollars canadiens de Strathcona et a déclaré qu'elle lancerait un processus d'alternatives stratégiques et explorerait des transactions potentielles.

MEG et Cenovus n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les groupes des Premières nations concernées n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

(1 dollar = 1,3762 dollar canadien)

