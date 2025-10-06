Selon Bloomberg News, Boeing se préparerait à augmenter sa production de 737 dès le mois d'octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N indique à ses fournisseurs qu'il pourrait augmenter sa production de 737 Max et atteindre un rythme mensuel de 42 avions dès le mois d'octobre, a rapporté Bloomberg News lundi en citant des personnes familières avec les plans.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
