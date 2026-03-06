Selon Bloomberg News, Blue Owl est exposé à hauteur de 36 millions de livres sterling auprès d'un prêteur immobilier britannique en faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blue Owl OWL.N a une exposition de 36 millions de livres (48,10 millions de dollars) à Century Capital Partners Ltd, un prêteur immobilier basé à Londres qui a été placé sous administration le mois dernier, a rapporté Bloomberg News vendredi.
(1 dollar = 0,7485 livre)
