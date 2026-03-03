 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Blackstone fait partie des prétendants à l'offre d'achat du fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N fait partie des prétendants qui envisagent une offre sur le fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior Plc SNR.L , a rapporté mardi Bloomberg News en citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

