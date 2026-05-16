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Selon Bloomberg News, Arm Holdings ferait l'objet d'une enquête antitrust aux États-Unis concernant sa technologie de puces
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 03:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'Arm aux paragraphes 4 et 6, de la demande de commentaires adressée à la FTC au paragraphe 4, du contexte du litige entre Arm et Qualcomm au paragraphe 5, et de la demande de commentaires adressée à Qualcomm au paragraphe 7)

Arm Holdings ARM.O fait l'objet d'une enquête antitrust menée par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis concernant l'octroi de licences de sa technologie de semi-conducteurs par le concepteur britannique de puces, dans le cadre d'un examen global de ses activités, a rapporté vendredi Bloomberg News.

La FTC cherche à déterminer si Arm tente de monopoliser illégalement certaines parties du marché des semi-conducteurs, selon le rapport. Elle cherche à évaluersi Arm rejettera ou révisera à la baisse les accords de licence relatifs à ses plans de puces utilisés pour concevoir des processeurs centraux, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Selon Bloomberg, l'autorité de régulation américaine a notifié Arm de cette enquête cette année et a exigé que l'entreprise conserve ses documents.

Arm a refusé de commenter toute enquête éventuelle. La FTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Qualcomm et Arm sont en litige pour savoir si Qualcomm a violé un contrat avec Arm après avoir racheté la start-up de puces Nuvia.

Arm a déclaré dans un communiqué: “L'allégation sans fondement de Qualcomm concernant un comportement anticoncurrentiel n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée et sournoise d'obtenir un avantage dans le litige commercial en cours entre les parties, à son propre profit concurrentiel.”

Qualcomm n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une grande partie des revenus d'Arm provient de l'octroi de licences sur sa technologie à des entreprises telles que Nvidia

NVDA.O et Apple AAPL.O , ainsi que de la perception de redevances sur l'utilisation de ses conceptions.

Les autorités de régulation hors des États-Unis enquêtent également sur les pratiques d’Arm.

L'autorité de la concurrence sud-coréenne a enquêté sur les bureaux d'Arm à Séoul en novembre, dans le cadre d'un examen approfondi des pratiques de l'entreprise en matière de licences. Bloomberg a rapporté que l'enquête sud-coréenne faisait suite à une plainte déposée par Qualcomm, mais Reutersn'a pas pu vérifier cette information.

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