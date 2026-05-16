Selon Bloomberg News, Arm Holdings fait l'objet d'une enquête antitrust aux États-Unis concernant sa technologie de puces

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Arm Holdings ARM.O fait l'objet d'une enquête antitrust menée par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis concernant l'octroi de licences de sa technologie de semi-conducteurs par le concepteur britannique de puces, dans le cadre d'un examen mondial en cours de ses activités, a rapporté vendredi Bloomberg News.

La FTC cherche à déterminer si Arm tente de monopoliser illégalement certaines parties du marché des semi-conducteurs. Elle cherche à évaluer si Arm refusera ou révisera à la baisse les accords de licence relatifs à ses plans de puces utilisés pour concevoir des processeurs, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Plus tôt cette année, l'autorité de régulation américaine a notifié Arm de l'enquête et a exigé que la société conserve ses documents, selon Bloomberg.

Une grande partie des revenus d'Arm provient de l'octroi de licences de sa technologie à des entreprises telles que Nvidia

NVDA.O et Apple AAPL.O , ainsi que de la perception de redevances sur l'utilisation de ses conceptions.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. Ni Arm ni la FTC n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des autorités de régulation en dehors des États-Unis enquêtent également sur les pratiques d'Arm.

En novembre, l'autorité sud-coréenne de la concurrence a mené une enquête dans les bureaux d'Arm à Séoul, dans le cadre d'un examen approfondi des pratiques de l'entreprise en matière de licences.