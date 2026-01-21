Selon Bloomberg News, Apple va réorganiser Siri pour en faire un chatbot intégré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O prévoit de réorganiser Siri dans le courant de l'année en transformant l'assistant numérique en premier chatbot d'intelligence artificielle de la société, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Le chatbot, dont le nom de code est Campos, sera profondément intégré aux systèmes d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad et du Mac et remplacera l'interface actuelle de Siri, selon le rapport, citant des personnes familières avec le projet.

La refonte de Siri est un élément crucial de la stratégie d'Apple visant à rattraper ses pairs de la Big Tech dans la course à l'IA, après que son déploiement initial de l'"Apple Intelligence" en 2024 a été accueilli de manière mitigée.

Au début du mois, Apple a conclu un accord avec Google pour utiliser ses modèles Gemini afin d'alimenter Siri , ce qui constitue une victoire majeure pour la société détenue par Alphabet, qui possède également sa propre gamme de smartphones.

Campos utilisera une version plus haut de gamme du modèle personnalisé de Google, comparable à Gemini 3, qui est connu en interne sous le nom d'Apple Foundation Models version 11, selon le rapport.

Les capacités de chatbot arriveront plus tard dans l'année et Campos, qui disposera à la fois d'un mode vocal et d'un mode dactylographique, sera la principale nouveauté des prochains systèmes d'exploitation d'Apple, selon le rapport.

Par ailleurs, The Information a rapporté mercredi qu'Apple développait une épingle à porter dotée d'IA et équipée de plusieurs caméras, d'un haut-parleur, de microphones et d'un système de chargement sans fil. L'appareil pourrait être commercialisé dès 2027, selon le rapport.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur ces deux rapports.