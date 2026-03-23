Selon Bloomberg News, Apollo et Bain sont candidats à l'acquisition de l'unité industrielle de Continental

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les demandes de commentaires dans les paragraphes 4-5)

Des sociétés de capital-investissement, dont Apollo Global Management APO.N et Bain Capital, envisagent des offres pour la division industrielle du fabricant de pneumatiques Continental CONG.DE dans le cadre d'une transaction qui pourrait la valoriser à environ 3,5 milliards d'euros (4,06 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News lundi.

Les autres soumissionnaires au prochain tour de table pour la division caoutchouc et plastique ContiTech comprennent Advent et CVC Capital Partners CVC.AS , qui s'associent pour une offre conjointe, ainsi que Platinum Equity, KPS Capital Partners et Clearlake Capital, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le rapport ajoute que les négociations sont en cours et que ni la taille ni le calendrier de l'opération n'ont été finalisés.

Apollo et CVC se sont refusés à tout commentaire. Continental, Advent, Bain Capital, Clearlake, KPS et Platinum n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Continental fait l'objet d'une restructuration majeure en vue de devenir un fabricant de pneus à part entière, alors que les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs sont confrontés aux droits de douane américains, à une demande plus faible, à l'intensification de la concurrence chinoise et aux effets négatifs des taux de change.

(1 dollar = 0,8625 euro)