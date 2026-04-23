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Selon Bloomberg News, Apollo est sur le point de conclure un accord de 1,6 milliard de dollars pour l'activité d'intérieurs automobiles de la société française Forvia
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement Apollo APO.N est sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de l'activité d'intérieurs automobiles de la société française Forvia FRVIA.PA , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec l'affaire.

L'opération valoriserait l'activité d'intérieurs, qui fournit des systèmes complets de tableaux de bord, de panneaux de portes et de consoles centrales pour les voitures, à environ 1,4 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Apollo Global Management et Forvia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'équipementier automobile basé à Paris a déclaré l'année dernière qu'il cherchait à céder l'activité d'intérieurs de voitures dans le cadre d'un effort de réduction de la dette.

Forvia, qui fournit des pièces à Stellantis STLAM.MI , Volkswagen VOWG.DE et Ford F.N , a déclaré en février s'attendre à une baisse de ses ventes en 2026.

La société a une capitalisation boursière de 2,2 milliards d'euros (2,58 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

(1 dollar = 0,8543 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,160 USD NYSE +1,46%
FORD MOTOR
12,620 USD NYSE -1,29%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,6750 EUR Euronext Paris +4,55%
STELLANTIS
7,382 EUR MIL +1,08%
VOLKSWAGEN
90,550 EUR XETRA -0,55%
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