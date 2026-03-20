Selon Bloomberg, Musk a été jugé responsable envers les actionnaires de Twitter dans le cadre d'un procès pour fraude concernant un rachat de 44 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails du verdict, les tentatives d'obtenir des commentaires, les accusations et le contexte, paragraphes 2-15)

Un jury fédéral a reconnu Elon Musk responsable d'avoir escroqué les actionnaires de Twitter en essayant de faire baisser le cours de l'action de l'entreprise de médias sociaux afin de pouvoir renégocier ou se retirer d'un rachat de 44 milliards de dollars en 2022, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Les dommages et intérêts seront déterminés ultérieurement, selon le rapport.

Les avocats de Musk et des actionnaires n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le verdict du jury du tribunal fédéral de San Francisco est intervenu dans un procès très suivi où M. Musk, la personne la plus riche du monde, a été accusé d'avoir faussement prétendu que Twitter avait sous-estimé le nombre de faux comptes et de comptes de spam, connus sous le nom de "bots", qui se trouvaient sur sa plateforme.

M. Musk a finalement racheté Twitter en octobre 2022 et l'a rebaptisé X. Il l'a depuis intégré à sa société de fusées et d'exploration spatiale SpaceX.

Le procès civil a débuté le 2 mars et les jurés ont commencé à délibérer mardi.

Musk a souvent choisi d'affronter les actionnaires devant les tribunaux plutôt que de conclure un accord. Il a notamment intenté un procès en 2023 à San Francisco pour déterminer s'il avait escroqué les actionnaires de Tesla

TSLA.O qui prétendaient subir des pertes après qu'il eut faussement prétendu en 2018 avoir "sécurisé le financement" pour privatiser la société de voitures électriques, ainsi qu'un litige dans le Delaware concernant son plan de rémunération de 139 milliards de dollars pour Tesla. Musk a gagné les deux procès.

Dans le dernier procès, les actionnaires de Twitter ont reproché à Musk d'avoir publiquement demandé à trois reprises, après avoir accepté en avril 2022 d'acheter Twitter, si la société était envahie de bots, et si elle en avait peut-être 20 % ou plus au lieu des 5 % qu'elle avait divulgués.

Les actionnaires ont cité, entre autres, un tweet du 17 mai 2022 dans lequel Musk a déclaré que son rachat "ne peut pas aller de l'avant" tant que le directeur général de Twitter n'a pas prouvé que le pourcentage de bots était inférieur à 5 %.

"Il a saccagé l'entreprise. Il a détruit les cadres. Et il a détruit les actions", a déclaré l'avocat des actionnaires, Mark Molumphy, lors de sa plaidoirie mardi.

Michael Lifrak, avocat de Musk, a rétorqué que l'inquiétude du milliardaire au sujet des robots était réelle et que le fait d'avoir parlé du problème ne prouvait pas que Musk avait commis une fraude ou avait l'intention d'en commettre une.

Le procès concerne des investisseurs qui ont prétendu avoir vendu des actions Twitter à des prix artificiellement réduits par Musk entre le 13 mai et le 4 octobre 2022. Par ailleurs, M. Musk est en pourparlers pour régler un procès civil intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'accuse d'avoir attendu trop longtemps, en 2022, pour divulguer ses achats initiaux d'actions Twitter, afin de pouvoir en acheter d'autres à bas prix avant que les investisseurs ne s'aperçoivent de ce qu'il faisait. En février, SpaceX a racheté xAI, la société d'intelligence artificielle de Musk qui hébergeait X . Cet achat a donné naissance à l'entreprise privée la plus précieuse au monde, d'une valeur d'environ 1 250 milliards de dollars à l'époque.