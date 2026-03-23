Selon Bloomberg, Apollo et Bain sont sur les rangs pour racheter l'unité industrielle de Continental

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Des sociétés de capital-investissement, dont Apollo Global Management APO.N et Bain Capital, envisagent des offres pour la division industrielle de Continental CONG.DE dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 3,5 milliards d'euros (4,06 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News lundi en citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

(1 dollar = 0,8625 euro)