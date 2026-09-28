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Selon Bernstein, le chiffre d'affaires de Starlink dans le domaine de l'Internet haut débit devrait atteindre 64 milliards de dollars d'ici 2031
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 10:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Selon les estimations de Bernstein, l'activité de haut débit résidentiel Starlink de SpaceX SPCX.O pourrait générer environ 64 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici 2031

** Selon le cabinet d’analyse, Starlink est passé de pratiquement zéro abonné en 2020 à environ 12 millions au deuxième trimestre 2026, ce qui lui a permis de conquérir une part de marché substantielle au détriment des fournisseurs historiques d’accès haut débit par satellite et d’autres technologies haut débit

** Il estime que Starlink portera sa base d’abonnés à environ 168 millions d’ici 2031, même si le chiffre d’affaires moyen par utilisateur devrait baisser à mesure que la couverture mondiale de Starlink s’étend

** Ces prévisions partent du principe que Starlink captera la quasi-totalité des clients des services haut débit par satellite traditionnels, gagnera des parts de marché au détriment des fournisseurs d’accès DSL, par câble et sans fil fixe, connectera des foyers jusqu’alors non desservis et ne sera confronté à aucune contrainte de capacité significative

** Selon la société de courtage, le marché potentiel total de Starlink comprend plus de 800 millions d’abonnements à large bande, environ la moitié des foyers occupés dans le monde ne disposant toujours pas d’un accès fixe à large bande

** Bernstein attribue à SPCX une note « surperformer » avec un objectif de cours de 248 dollars

** Le titre SPCX affiche une hausse d’environ 10,2 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 135 dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 10:16:48.

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