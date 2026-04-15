Selon Barclays, les robots et les drones pourraient réduire les coûts de livraison de produits alimentaires à 1 dollar par commande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddarth S

Les robots et les drones autonomes de livraison de nourriture pourraient réduire les coûts de plusieurs dollars, jusqu'à 1 dollar par commande, un changement qui pourrait débloquer des milliards de dollars de bénéfices pour l'industrie mondiale de la livraison de nourriture, a déclaré Barclays mercredi.

Des plateformes mondiales telles que DoorDash DASH.O s'associent à des opérateurs de livraison autonomes principalement par le biais de robots de livraison de trottoir (SDRs) et de drones pour améliorer leurs capacités, ce qui, selon Barclays, signale un "changement stratégique clair".

Selon la maison de courtage britannique, les coûts de la livraison autonome varient actuellement entre 5 et 7 dollars par commande dans les marchés en phase d'adoption précoce où les coûts de main-d'œuvre sont élevés, soit 3 à 4 dollars de moins que la livraison traditionnelle par un livreur.

À long terme, les coûts de livraison autonome pourraient baisser à 1 dollar par commande, ce qui représente des économies potentielles de 8 à 9 dollars par rapport aux livraisons par livreur dans les régions où le coût de la main-d'œuvre est plus élevé .

En supposant des économies d'environ 4 dollars par commande à des niveaux de pénétration à long terme, Barclays prévoit que la livraison autonome pourrait débloquer environ 16 milliards de dollars de rentabilité annuelle mondiale pour les plates-formes de livraison de produits alimentaires.

La pénétration de la livraison autonome est actuellement à un stade naissant, avec moins de 1 % des commandes de livraison de nourriture dans le monde, estime Barclays.

Toutefois, la société de courtage s'attend à ce qu'elle atteigne environ 2 % d'ici la fin de la décennie et à ce qu'elle bondisse à environ 10 % d'ici 2035.

Barclays s'attend à ce que DoorDash et le leader chinois de la livraison de nourriture Meituan 3690.HK soient des bénéficiaires à court terme, compte tenu des premiers déploiements commerciaux, des investissements au niveau de la plateforme et de l'exposition à des coûts de main-d'œuvre plus élevés qui pourraient être atténués par l'automatisation.

Il prévoit également qu'Uber UBER.O est bien positionné, tandis qu'il mise sur l'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS pour être un bénéficiaire à long terme.

Delivery Hero DHER.DE , son unité au Moyen-Orient, Talabat

TALABAT.DU , et Grab GRAB.O en Asie du Sud-Est sont positionnés comme des bénéficiaires à moyen et long terme, selon Barclays, les développements en matière d'automatisation étant sous forme de projets pilotes et de faible envergure.