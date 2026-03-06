 Aller au contenu principal
Selon Barclays, le Brent pourrait atteindre 120 dollars le baril si les tensions au Moyen-Orient persistent
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 10)

Barclays a déclaré vendredi que le baril de Brent pourrait atteindre 120 dollars si le conflit au Moyen-Orient persiste pendant encore deux semaines.

"Ces chiffres peuvent sembler trop élevés, en particulier compte tenu du pessimisme généralisé concernant les perspectives du marché pétrolier en ce début d'année, mais nous rappelons que les fondamentaux sont plus solides et que les risques sont plus importants que lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine , lorsque nous avons vu ces niveaux se matérialiser", a ajouté Barclays.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche en raison de l' élargissement du conflit entre les États-Unis et Israël et de l' Iran qui a fermé le détroit d'Ormuz, limitant ainsi l'approvisionnement du Moyen-Orient.

Le transport maritime par le détroit d'Ormuz, qui achemine environ un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié, a été interrompu après que l'Iran a menacé de tirer sur les navires de passage.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 s'échangeaient autour de 93,60 dollars le baril et le West Texas Intermediate CLc1 était à 91,62 dollars à 1857 GMT.

Barclays a déclaré que les volumes de pétrole bloqués sur les pétroliers dans le Golfe du Moyen-Orient ont augmenté d'environ 85 millions de barils depuis le début du conflit, ajoutant que les risques pour les prix du pétrole restent biaisés à la hausse.

Le président américain Donald Trump a exigé vendredi la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, une escalade spectaculaire de ses exigences une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée aux côtés d'Israël, ce qui pourrait rendre plus difficile la négociation d'une fin rapide des hostilités.

"Les arrêts de production en Irak et au Koweït sont déjà en cours et pourraient s'étendre aux Émirats arabes unis et même à l'Arabie saoudite avec le temps", a déclaré Barclays.

Barclays a déclaré que le scénario lointain de 10 % implique maintenant que le Brent pourrait atteindre 150 dollars le baril avant la fin du mois.

