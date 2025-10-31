Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en trois semaines

Le nombre d'appareils de forage a baissé de 7 % par rapport à l'année dernière, selon Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage pétrolier est tombé à son plus bas niveau depuis septembre 2025, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est le plus élevé depuis août 2023

L'EIA prévoit une augmentation de la production de pétrole brut et de gaz en dépit des fluctuations des prix

(Ajout du nombre d'appareils de forage au Texas et en Louisiane dans les paragraphes 5 et 6) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a chuté de quatre à 546 au cours de la semaine du 31 octobre, soit le niveau le plus bas depuis septembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 39, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué de six pour atteindre 414 cette semaine, son niveau le plus bas depuis septembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté de quatre pour atteindre 125, son niveau le plus élevé depuis le mois d'août 2023.

LES ENTREPRISES SE RÉORIENTENT DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Au Texas, le plus grand État producteur de pétrole et de gaz, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour atteindre 235, son niveau le plus bas depuis septembre 2021. En Louisiane, entre-temps, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité pour atteindre 41, son plus haut niveau depuis septembre 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 3 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

L'AIE AMÉRICAINE PRÉVOIT UNE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉE

Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'U.S. Energy Information Administration prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,5 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu une augmentation de 56 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour ce carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.