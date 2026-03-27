Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive

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(Détails supplémentaires) par Scott DiSavino et Anmol Choubey

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis la mi-janvier, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O .

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a chuté de neuf à 543 au cours de la semaine du 27 mars, soit le niveau le plus bas depuis la semaine du 16 janvier.

Selon Baker Hughes, la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 49, soit 8,3 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes indique que le nombre d'appareils de forage pétrolier a baissé de 5 pour atteindre 409 cette semaine, soit son niveau le plus bas depuis la semaine du 27 février, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a baissé de 4 pour atteindre 127, soit son niveau le plus bas depuis la semaine du 30 janvier.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les prix du pétrole brut West Texas Intermediate ( WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre en Iran. L'Administration américaine d'information sur l'énergie ( EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,59 millions de barils par jour ( bpd) en 2025 à 13,61 millions de bpd en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production de gaz passerait d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour ( bcfd) en 2025 à 109,5 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 7 % en 2026.